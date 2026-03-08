In futuro b&b solo nei monolocali Le case più grandi ai residenti

Da ora in poi, i bed and breakfast potranno essere aperti solo nei monolocali, mentre le case più grandi verranno assegnate ai residenti. Questa decisione riguarda le zone centrali della città, dove si è notato un aumento di turisti e studenti di passaggio che soggiornano temporaneamente. La misura mira a regolamentare l’uso degli immobili nel centro storico, che spesso si trasforma in una vetrina per visitatori di breve durata.

"Ha ragione chi fa notare che il centro storico è diventato una vetrina per turisti e studenti che arrivano in città di passaggio. Ma questo non è un destino manifesto". E’ quanto evidenzia Giovanni Favia, ex-pentastellato della prima ora, ora candidato civico in vista delle elezioni 2027. Favia, quali soluzioni propone? "In primis regolamentare gli affitti turistici, ad esempio consentendo di realizzare dei b&b solo nei monolocali, e lasciando bilocali e trilocali nelle disponibilità dei residenti. Invece purtroppo è accaduto il contrario". Ci sono margini per invertire la rotta? "Sì, ma si vanno riducendo. Già oggi i bolognesi non vogliono più saperne non solo di vivere in centro, ma neppure di venirci per trascorrere una serata: parlo per esperienza, avendo chiuso un ristorante in centro per aprirne uno in periferia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

