In fuga dal Golfo | l’esodo di 10 milioni di indiani che vale 130 miliardi di dollari per colpa della guerra in Iran

Milioni di indiani stanno lasciando il Golfo a causa della guerra in Iran, con circa 10 milioni di persone coinvolte e un valore economico stimato di 130 miliardi di dollari. La situazione nella regione provoca preoccupazione tra le autorità indiane, che seguono da vicino gli sviluppi. La fuga di massa interessa principalmente lavoratori e migranti, creando una mobilitazione senza precedenti tra le comunità indiane all’estero.

Gli sviluppi nella regione del Golfo stanno causando “grande ansia”. Non potrebbe essere diversamente per un Paese come l’ India che considera quest’area altamente strategica. Non solo perché da qui si snodano i flussi energetici necessari per alimentare la crescita di Nuova Delhi, nonché il commercio in entrata e in uscita. Ma anche perché nell’area trasformatasi in ring militare vivono e lavorano la bellezza di circa 10 milioni di indiani. Sono ingranaggi fondamentali per il motore economico della loro patria. Il motivo è semplice e riguarda i soldi che queste persone guadagnano e inviano a casa attraverso le cosiddette rimesse: quasi 50 miliardi di dollari all’anno che attraversano il Mar Arabico, finiscono nel Paese più popoloso del mondo e incrementano il valore della valuta locale, la rupia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

