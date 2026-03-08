In contromano nel tunnel di Gattamelata con migliaia di euro in contanti e un coltello

Due persone hanno guidato in contromano nel tunnel di Gattamelata, nel quartiere Portello a nord di Milano, alle 17:30 di ieri, un sabato. Durante il tratto, sono stati trovati a bordo di un veicolo con a bordo migliaia di euro in contanti e un coltello. La polizia ha intercettato i conducenti e ha fermato il veicolo.

Guidavano in contromano lungo il tunnel di Gattamelata (Portello, quartiere a nord di Milano). In pieno giorno: erano le 17:30 di ieri (sabato). Gli agenti della polizia locale li hanno visti e fermati. A bordo dell'auto c'erano due uomini, entrambi cittadini italiani. Dopo averli bloccati, i poliziotti hanno eseguito alcuni accertamenti. Il conducente aveva con sé 3 mila euro, il passeggero (nato nel 1999, ad Avellino, e con vari precedenti penali) oltre 2 mila euro in contanti e un coltello pieghevole di 15 cm. L'uomo è stato arrestato ai sensi dell'art. 4-bis Legge 11075, cioè il porto di armi per cui non è ammessa licenza.