In 53mila a Creattiva Spring 2026 | aumento del 10% rispetto al 2025

Si è appena conclusa la 33ª edizione di Creattiva Spring, che si è svolta alla Fiera di Bergamo dal 5 all’8 marzo 2026. La manifestazione ha registrato la partecipazione di circa 53 mila visitatori, con un incremento del 10% rispetto all’edizione dello scorso anno. L’evento ha coinvolto espositori e pubblico in un’immersione nel mondo dell’artigianato e delle arti manuali.

Bergamo. Si è conclusa con ottimi risultati la 33ª edizione di Creattiva Spring, andata in scena dal 5 all'8 marzo 2026 alla Fiera di Bergamo. Oltre 230 espositori provenienti da 18 regioni italiane hanno animato la manifestazione, offrendo prodotti, materiali e dimostrazioni dedicate all'artigianato e al "saper fare", confermando la centralità della fiera per operatori del settore e appassionati di manualità. Gli oltre 53.000 visitatori (+10% rispetto all'edizione 202)5 ) di Creattiva Spring) hanno potuto non solo passeggiare tra gli stand per ammirare le creazioni degli espositori, ma anche partecipare a corsi, laboratori e workshop nelle...