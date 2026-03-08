L’imprenditoria femminile rappresenta una realtà in crescita, con il 64% delle imprese gestite da donne. Confcommercio ha avviato iniziative per sostenere questa realtà, che si distingue per alcuni aspetti rispetto a quella maschile. La presenza femminile nel settore imprenditoriale continua a aumentare, evidenziando una presenza significativa nel panorama economico.

La differenza di genere dal punto di vista imprenditoriale si percepisce. Il 64% delle imprese femminili a Firenze sono individuali, dunque piccole realtà che necessitano di diventare più competitive: parliamo di aziende individuali al femminile quindi questo fa già capire quali possono essere le difficoltà. C’è però una strada, un cambiamento in corso ma le rivoluzioni culturali non si fanno in un giorno. Valentina Ermini, presidente fiorentina del gruppo terziario donna Firenze-Arezzo di Confcommercio fa il bilancio delle donne imprenditrici in questo 8 marzo. Ha parlato del bisogno di esser più competitivi. Come? "Cerchiamo di dare supporto concreto all’imprenditoria femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imprenditoria femminile. La sfida di Confcommercio

La rete #IDONNA di Confindustria Benevento avvia la mappatura dell’imprenditoria femminile nel SannioTempo di lettura: 4 minutiLa rete #IDONNA di Confindustria Benevento, che raggruppa 50 aderenti, nasce nel 2024 con lo scopo di coinvolgere nella...

Imprenditoria femminile sempre più numerosa, ma la Tuscia rimane contraddittoriaIl numero di donne imprenditrici presenti in Italia è il più elevato dell’UE a 27.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Imprenditoria femminile.

Temi più discussi: Imprenditoria femminile. La sfida di Confcommercio; Occupazione e impresa, la sfida del talento femminile in sei incontri alle Ville Ponti di Varese; 8 marzo. A Brescia oltre 24 mila imprese femminili: più di 5.400 sono artigiane; Donne, Lavoro, Impresa a Varese: colmare il gap di genere contro il mismatch.

Occupazione e impresa, la sfida del talento femminile in sei incontri alle Ville Ponti di VareseAl via il 31 marzo alle Ville Ponti il ciclo di incontri dedicato all'imprenditoria femminile e al contrasto delle discriminazioni per rafforzare la competitività del sistema Varese ... varesenews.it

Verona batte la media veneta: un’azienda su 5 è guidata da donneSecondo gli ultimi dati della Camera di Commercio di Verona sull'imprenditoria femminile, un'azienda su 5 è guidata da donne ... veronaoggi.it

Impresa Donna CNA Foggia celebra l'8 marzo premiando tre pioniere dell'imprenditoria femminile - facebook.com facebook

In #Sicilia cresce l'imprenditoria femminile ma resta il divario di genere. Segnato +3%. Oltre 113mila le #imprese guidate da #donne, un quarto del totale regionale. Luci e ombre in un'isola che corre, ma non abbastanza @TgrRai #IoSeguoTgr x.com