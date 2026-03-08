A Varese è stato inaugurato il primo impianto dedicato all’arrampicata sportiva, situato nel quartiere di San Fermo, vicino al futuro polo scolastico in fase di costruzione. La palestra rappresenta una novità per la città e si trova a pochi metri da un’area in fase di sviluppo. La struttura è stata aperta al pubblico e si rivolge agli appassionati di questa disciplina.

Varese ha la sua prima palestra completamente dedicata all’arrampicata sportiva. La struttura è stata realizzata nel quartiere di San Fermo, a pochi metri da quello che sarà il nuovo polo scolastico attualmente in costruzione. L’intervento è stato portato a termine grazie ad un finanziamento di oltre 2 milioni dai fondi Pnrr e a un project financing pubblico-privato, con un progetto sviluppato con il partner tecnico Oberalp Spa-Salewa. Il nuovo centro ha numeri importanti: oltre 1000 metri quadri dedicati alla pratica sportiva, con la possibilità di arrampicare su ben 132 linee verticali che vanno dal grado 3a, il più semplice per arrampicatori inesperti, fino all’8a dedicato agli scalatori esperti e professionisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Impianto di livello. Apre la prima palestra per l’arrampicata

