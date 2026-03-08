Imparare a rispettare gli animali Bimbi a lezione dalla polizia locale

Nelle scuole della Spezia continuano gli incontri organizzati dalla polizia locale del nucleo tutela animali. Durante le lezioni, i bambini apprendono come comportarsi nel rispetto degli animali e quali sono le buone pratiche da seguire. Le attività sono rivolte agli studenti e si svolgono regolarmente, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sulla cura e il rispetto verso gli animali.

Proseguono gli incontri nelle scuole promosso dal nucleo tutela animali della polizia locale di Spezia. L’iniziativa realizzata in collaborazione con Comune e polizia locale diretta dal comandante Francesco Bertoneri (nella foto) è finalizzata a diffondere tra i più giovani la cultura della tutela degli animali e le basi per una corretta detenzione degli animali da affezione in ambito familiare. Gli incontri sono rivolti agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie, per sensibilizzare fin dalla tenera età i futuri cittadini. Il percorso didattico, sviluppato in collaborazione con i docentI, prevede momenti formativi in classe condotti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

