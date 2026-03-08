immigrati terzultimi in toscana per assunzioni

In Toscana, gli immigrati si collocano al terzultimo posto per numero di assunzioni, secondo i dati recenti. La sociologa Delfina Licata, della Fondazione Migrantes, ha partecipato alla conferenza ’Demografia e migrazioni’, sottolineando che molti migranti cercano all’estero non solo un lavoro, ma anche la possibilità di migliorare la propria condizione di vita e di lavoro. La discussione ha coinvolto vari esperti del settore.

di Manuela Orsini Merani "Non è solo il lavoro che si cerca all’estero ma la possibilità di una esistenza migliore come persone e come lavoratori" evidenzia la sociologa Delfina Licata della Fondazione Migrantes alla conferenza ’Demografia e migrazioni. L’Italia delle mobilità plurime’ a Palazzo Binelli. Focus non solo sulle geografie e complessità delle migrazioni, ma sulla visione dell’Italia delle mobilità plurime. Un sipario che si è aperto a tutta la cittadinanza con gli interventi dei relatori: il professore Riccardo Canesi, la sindaca Serena Arrighi e il presidente della Fondazione Crc Enrico Isoppi. Domanda chiave dell’incontro: perché non possiamo fare a meno dei migranti? "Siamo una delle province più vecchie d’Italia, abbiamo un tasso di fecondità pari a 1, significa un bambino per donna di età fertile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

