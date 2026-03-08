#iltempodioshø
Oggi, in occasione della Festa della Donna, la vignetta di Osho compare sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 8 marzo 2026. La giornata viene dedicata alle donne, ma in Iran il regime continua a reprimere questa ricorrenza ogni giorno. La pubblicazione si focalizza su questa differenza tra celebrazione e repressione.
La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 8 marzo 2026. Oggi è la Festa della Donna, una festività che il regime dell'Iran calpesta ogni giorno. Malgrado ciò in Italia scendono in piazza i cortei di "Non una di meno" contro il "patriarcato di Usa e Israele". Il tutto mentre le donne iraniane continuano a pagare col sangue la repressione della Repubblica Islamica. Iran, la retromarcia parziale di Pezeshkian: “Fermeremo attacchi ai Paesi del Golfo. Solo se.” . 🔗 Leggi su Iltempo.it
