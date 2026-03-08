Il viaggio tunisino di Klee cambiò la storia dell’arte

Il viaggio in Tunisia di Paul Klee ha avuto un impatto evidente sulla sua evoluzione artistica. Durante il soggiorno, l’artista ha tratto ispirazione dai paesaggi, dai colori e dalle atmosfere locali, elementi che si riflettono nelle sue opere successive. La sua esperienza in Nord Africa è considerata un punto di svolta nel percorso creativo, influenzando profondamente il suo stile e le sue tematiche.

Paul Klee è uno di quegli artisti per i quali la parola modernità non basta, e anzi rischia di essere una definizione troppo stretta. Moderno, certo, e in modo radicale. Ma moderno non come Picasso, che entra nella storia con la forza di una frattura, né come Kandinskij, che alla storia consegna una dichiarazione teorica, un sistema, una fondazione.Klee è moderno in un modo più sottile, più interno, e forse proprio per questo più duraturo: perché porta la pittura nel luogo in cui essa non coincide più con la rappresentazione del visibile, ma con la sua genesi. Nato nel 1879 nei pressi di Berna, cresciuto in un ambiente musicale, sospeso a...