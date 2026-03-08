Il Verona espugna Bologna e riparte nella lotta salvezza

Il Verona ha vinto in trasferta contro il Bologna al Dall'Arena, ribaltando il risultato dopo essere passato in svantaggio. Dopo il gol di Rowe, i veneti hanno segnato con Frese e Bowie, portandosi a casa i tre punti. La partita si è conclusa con il Verona che ha ottenuto una vittoria importante nella corsa alla salvezza.

Al Dall'Ara dopo il gol di Rowe ribaltano tutto i veneti con Frese e Bowie. BOLOGNA - Succede qualcosa di clamoroso a Bologna. Il Verona, a secco di vittorie dal 14 dicembre, batte 2-1 i padroni di casa e si regala una flebile speranza di salvezza. Ci si aspetta una gara a senso unico, al Dall'Ara, esattamente com'era successo ieri tra la Juventus e il Pisa. Si assiste invece a tutt'altro, visto che i rossoblù approcciano malissimo il match e Orban sfiora la rete. Castro prova a riaccendere il Bologna, ma non trova la porta e i felsinei rischiano ancora. Skorupski evita il vantaggio di Orban, in ripartenza, con un grandissimo intervento.