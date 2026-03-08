Un tuttologo sostiene che l’LSD abbia influenzato la sua visione della fisica, portandolo a considerare il tempo come relativo e la realtà come un’illusione. La sinistra utilizza questa prospettiva come punto di riferimento su temi che non appartengono al suo ambito di competenza. Carlo Rovelli è l’autore di questa affermazione, che invita a riconsiderare le percezioni sul tempo e sulla realtà.

Cognome e nome: Rovelli Carlo. Fisico teorico, capo dell’Equipe de gravité quantique dell’Università francese di Aix-Marseille, i cui libri sono stati tradotti in 40 paesi. «Cos’è il tempo? Non c’è una risposta finale», se non quelle convenzionali, ha spiegato a DiMartedì il 5 giugno 2015 a Giovanni Floris che capozziava (annuiva con la testa) facendo finta di seguirlo. Rovelli - piedi nudi, in ipnotici sandali simil-francescani modello Birkenstock - era lì visto il successo del volumetto che gli ha procurato fama e onori: Sette brevi lezioni di fisica, Adelphi 2014. Un best-seller divenuto tale senza promozioni, appena 3.000 copie al lancio, prezzo modico: 10 euro. 🔗 Leggi su Laverita.info

