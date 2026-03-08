Il Tennis club Sondrio conquista la final four della Lombardia Padel League

Il Tennis Club Sondrio ha raggiunto la final four della Lombardia Padel League, confermando la crescita nel settore. La squadra ha superato le fasi eliminatorie e si prepara ora a competere per il titolo regionale. La partecipazione rappresenta un passo importante per il club, che si conferma tra le realtà più attive nel panorama del padel in Lombardia.

Il Tennis Club Sondrio continua a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama del padel lombardo. La squadra mista del circolo ha infatti conquistato l’accesso alla fase finale della Lombardia Padel League, entrando tra le migliori quattro squadre del campionato federale, dopo aver superato con successo la fase a gironi. Un risultato che assume un valore ancora più significativo se si considera la giovane storia del gruppo. La realtà padelistica del TC Sondrio è nata infatti nell’ottobre del 2022, e in poco più di due anni è riuscita a costruire una squadra competitiva e affiatata. Questa stagione segna inoltre la prima partecipazione del circolo al campionato federale misto, un debutto che si è trasformato immediatamente in una grande soddisfazione sportiva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

