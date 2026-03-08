il sistema delle correnti calpesta costituzione meriti e indipendenza

La riforma riguarda il sorteggio del Consiglio superiore della magistratura, una modifica che elimina il controllo dei gruppi interni dell’Associazione nazionale magistrati sulla gestione della carriera dei magistrati. Questa decisione mette in discussione il rispetto dei principi costituzionali, indipendenza e meriti, poiché il sistema attuale permette ai gruppi di influenzare le scelte e le nomine all’interno del Csm.

La vera posta in gioco della riforma è il sorteggio del Csm, poiché toglie ai vari gruppi all’interno dell’Anm il potere di gestire vita e carriera dei magistrati. La cui immagine di terzietà è ora distrutta dai talebani del No. Sono Salvatore Cantaro. Nella mia carriera sono stato magistrato a Enna per circa un ventennio e lì condannato a morte dalla vecchia Cupola regionale di Cosa nostra. Durante la terribile permanenza nissena e gelese sono stato sottoposto a misure di protezione al massimo livello. In quel periodo venne a trovarmi Mario Almerighi, magistrato romano, il quale mi rappresentò che stava promuovendo un movimento anti-correnti, in cui raccogliere tutti i magistrati delusi dal potere delle correnti in seno al Csm: era quello denominato dei Verdi, al quale aveva già aderito anche Giovanni Falcone. 🔗 Leggi su Laverita.info

Referendum, Nordio: «Con il “sì” salterà il sistema delle correnti in magistratura»Il ministro della giustizia in Sant’Ilario: «Con questo Governo stabile è arrivato il momento di completare la riforma “Vassalli”» Il prof.

"Sistema para-mafioso", Nordio picchia sulle correnti: l'ira delle opposizioniNella campagna che porta al referendum sulla riforma della giustizia ogni giorno ha il suo scontro, ma quello di oggi, sulle parole del...

Temi più discussi: REFERENDUM GIUSTIZIA: cosa sarà? Due voci a confronto; Le ragioni del No di Gaetano Silvestri; Governo, Aula e magistratura. Equilibrio oltre il referendum; Sì al referendum per fare quello che la Costituzione dice (di P. Tosi).

Giustizia, perché la riforma può rafforzare il sistema. Parla Porena (Csm)La giustizia torna a essere terreno di confronto e di scontro. Intorno alla riforma voluta dal governo si intrecciano letture opposte: per alcuni è un passaggio necessario per aggiornare l’architettur ... formiche.net

Il documento dei magistrati per il Sì: Il sistema è profondamente malatoVentinove magistrati sottoscrivono un testo che spiega le ragioni per approvare la riforma costituzionale della giustizia e descrive l'attuale sistema correntizio nel Csm. Il testo integrale ... ilfoglio.it

