Il ritorno dello Zar | Vlahovic tra l’erba di Udine e il tavolo del rinnovo

Nella mattinata di oggi, l’ambiente bianconero si è svegliato con un focus preciso su Dusan Vlahovic. La squadra ha svolto l’allenamento nell’erba di Udine, mentre nelle prossime ore si attende una decisione sul rinnovo del contratto. La presenza dell’attaccante serbo al centro dell’attenzione è stata confermata da fonti ufficiali.

Spalletti ritrova il suo numero 9 dopo il fallimento degli esperimenti tattici: il padre Milos a Torino per chiudere l'accordo. Nella mattinata di oggi, l'ambiente bianconero si è risvegliato con un'unica priorità nell'agenda: Dusan Vlahovic. Quella appena iniziata si preannuncia come la settimana spartiacque per il centravanti serbo, chiamato a risolvere contemporaneamente l'impasse realizzativa della Juventus e l'enigma contrattuale che ne condiziona il futuro.

Vlahovic vede il Pisa: il ritorno del numero 9 tra campo e nodo rinnovoTra il rientro in campo e l’incontro con la società per discutere del suo futuro, Dusan Vlahovic è pronto a tornare in campo e concludere la stagione...

Vlahovic Juve, la figura di Spalletti decisiva per il rinnovo del contratto. Le ultime sulla trattativa tra i bianconeri e il serbodi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, la figura di mister Spalletti sarà decisiva per il possibile rinnovo del contratto.