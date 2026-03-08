Il difensore del Napoli potrebbe tornare in campo il 6 aprile per la partita contro il Milan. Nel frattempo, De Bruyne e Anguissa sono tornati ad allenarsi con il gruppo, portando un po’ di sollievo ai tifosi e alla squadra. La loro presenza in allenamento è stata confermata e rappresenta un passo importante in vista delle prossime partite.

Il capitano sta bruciando le tappe, salterà Lecce e la trasferta di Cagliari, l'ultima prima della sosta, e durante la pausa accelererà Cm Torino 21092024 - campionato di calcio Serie A Juventus-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Giovanni Di Lorenzo Il rientro in campo di De Bruyne e Anguissa ha sicuramente sollevato il morale del Napoli e di Conte. Adesso però si attendono altri ritorni, per poter finalmente avere la rosa al completo. Ottime notizie in questo senso arrivano da Giovanni Di Lorenzo, il capitano sta bruciando le tappe per tornare di nuovo a disposizione di Antonio Conte per questo rush finale di campionato che dovrà servire al Napoli per consolidarsi in zona Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il rientro di Di Lorenzo potrebbe essere il 6 aprile contro il Milan (Corsport)

Genoa, pioggia di insulti su Stanciu dopo aver sbagliato il rigore contro il Milan (CorSport)Il Genoa in una nota ufficiale: "Non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza.

Sky, rientro in vista per De Bruyne. Potrebbe essere disponibile per il TorinoConte lo ha ritrovato in buone condizioni atletiche e la prossima settimana spera di poterlo riaggregare al gruppo.

