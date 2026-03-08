Il regista sei tu: “Lixlì lo show 2026” torna con la sua settima edizione, attirando pubblico e partecipanti. Ogni sera lo spettacolo si rinnova, offrendo un mix di adrenalina, risate e improvvisazione senza pause. L’evento si svolge in diverse location e coinvolge attori, comici e spettatori, tutti impegnati a creare un’esperienza unica e imprevedibile.

Se esiste uno spettacolo capace di rinnovarsi ogni singola sera, quello è LìxLì Lo Show. Giunto alla sua attesissima 7° Edizione, l’evento si conferma come il format che "non delude mai", portando sotto i riflettori un mix perfetto di adrenalina, risate e improvvisazione pura.Il pubblico al centro dello show La vera star della serata non sarà solo sul palco, ma anche in platea. In LìxLì Lo Show, gli spettatori smettono di essere semplici osservatori per diventare i veri autori della serata: sarà proprio il pubblico, infatti, a scegliere gli argomenti delle scene e a lanciare le sfide agli attori. Ogni sketch è un salto nel buio che nasce in quell'istante, unico e irripetibile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sanremo 2026, Levante chi è: in gara con il brano ‘Sei tu’(Adnkronos) – Levante è una delle 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, torna sul palco dell'Ariston per...

