il prossimo turno casella e moretti sono diffidati

Oggi il Mezzolara affronta l’Osteria Grande e la Spal gioca contro il Solarolo. Casella e Moretti sono diffidati e rischiano di saltare il prossimo turno. Se le previsioni si rivelano corrette, domenica ci sarà uno scontro diretto al vertice dello stadio Mazza, con le due squadre che arrivano con un vantaggio di 10 punti.

Osservando il calendario, è facile ipotizzare che oggi sia Mezzolara che Spal facciano bottino pieno contro Osteria Grande e Solarolo, e quindi si presenteranno domenica prossimo allo scontro al vertice dello stadio Mazza con lo stesso distacco (10 punti). Ad ogni giornata che passa le speranze della squadra di Parlato di acciuffare quella di Zecchi in vetta alla classifica si riducono in maniera sensibile, ma anche da un punto di vista mentale battere la capolista avrebbe un valore non indifferente. Per questo, anche se prima bisogna superare l’ostacolo Solarolo, in prospettiva la mente di Dall’Ara e compagni è già rivolta al big match col Mezzolara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

