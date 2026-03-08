Un nuovo progetto mira a creare un collegamento diretto tra gli anziani e le strutture di assistenza, con l’obiettivo di ascoltare e comprendere le loro esigenze prima che si trasformino in difficoltà più complesse. Attraverso brevi dialoghi, si intende intercettare eventuali bisogni emergenti e intervenire tempestivamente. L’iniziativa si concentra sulla comunicazione immediata e semplice, senza intermediari o procedure complicate.

Un filo diretto con gli anziani per ascoltare, capire e intercettare eventuali bisogni prima che diventino problemi più grandi. A Massa Lombarda è partito un progetto promosso dal Comune in collaborazione con Auser per mantenere un contatto costante con i cittadini ultraottantenni. L’iniziativa consiste in una serie di telefonate rivolte agli anziani per offrire un momento di ascolto e informazione sui servizi disponibili. "Si tratta di un progetto semplice ma importante – spiega la consigliera comunale, Sara Guardigli – perché ci permette di mantenere un contatto diretto con le persone più anziane della nostra comunità, capire come stanno e se hanno necessità particolari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il progetto per gli anziani: "Basta un breve dialogo per far emergere i bisogni"

Leggi anche: Vitulano, un dialogo tra generazioni, gli studenti della Scuola Secondaria di I grado in visita alle residenze per anziani

L’arcivescovo Maffeis in Comune: "Dialogo lontano dai protocolli e vicino ai bisogni delle persone""Un momento di dialogo vero, lontano dai protocolli rigidi e vicino ai bisogni delle persone": è questo il bilancio che l’amministrazione comunale di...

Tutti gli aggiornamenti su Il progetto per gli anziani Basta un....

Temi più discussi: Il progetto per gli anziani: Basta un breve dialogo per far emergere i bisogni; Mercato, Biancani e Galeazzi: Basta polemiche. Siamo al lavoro da mesi per riportare le bancarelle al Carducci. A breve Pesaro Parcheggi ci consegnerà un progetto tecnico che consentirà di verificare nel dettaglio la sostenibilità dello spostamento; Sociale, sabato 7 marzo al via il progetto Diamante Faces; Crisi del Petrolchimico: Basta annunci, serve un progetto concreto.

Melasecche, basta rinvii per il progetto Water Way alle MarmoreHo depositato un'interrogazione alla Giunta regionale per sapere se vi sia finalmente la volontà politica di riprendere in mano, insieme al Comune di Terni, il progetto Water Way alla Cascata delle ... ansa.it

Il progetto Maf per formare gli studentiIl progetto Maf - Marine animal forest entra in una fase centrale, coinvolgendo enti pubblici e associazioni in un’azione concreta di sensibilizzazione ambientale rivolta alle nuove generazioni. Si ... lanazione.it

Barcellona, a Bilbao basta una magia di Lamine Yamal facebook

#Barcellona, a Bilbao basta una magia di Lamine Yamal x.com