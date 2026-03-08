Il primo circolo didattico nella rete regionale ’Le Città della Musica’

Il Primo circolo didattico di Cesenatico prosegue le attività all'insegna del benessere, del movimento e della musica, che si inseriscono nel percorso di innovazione e apertura al territorio promosso dalla dirigente scolastica Lucia Santarsiero. Il progetto Le Città della Musica pone al centro l'educazione musicale come diritto di tutti e come strumento privilegiato per promuovere inclusione e coesione sociale. Il Primo circolo didattico entra così nella rete regionale delle scuole che, grazie ai finanziamenti del Programma FSE+ 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna, sperimentano nuove metodologie per rendere la musica accessibile a tutti gli alunni, nessuno escluso.