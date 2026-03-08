il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna i prezzi di benzina, diesel e GPL nelle diverse regioni italiane. Il servizio fornisce dati aggiornati sui costi praticati nelle stazioni di servizio di tutto il paese, offrendo un quadro preciso delle variazioni di prezzo quotidiane. L’informazione è disponibile per aiutare i consumatori a conoscere i costi attuali dei carburanti.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 08 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.625 Benzina SELF 1.689 GPL SERVITO 0.699 Metano SERVITO 1.

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

