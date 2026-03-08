Il presidente degli Emirati | Non saremo preda facile Perché l' attacco iraniano sta fallendo mentre 9.200 italiani sono tornati a casa

Il presidente degli Emirati ha dichiarato che il paese non sarà un bersaglio facile, riferendosi alle recenti tensioni con l’Iran. Nonostante gli attacchi che sono stati tentati, la difesa del Golfo tiene grazie alla contraerea acquistata dai sud coreani. Nel frattempo, 9.200 italiani sono tornati a casa. La regione continua a essere al centro di scontri tra le parti coinvolte.

L'Iran continua a colpire gli Emirati. Sabato 7 marzo il presidente Masoud Pezeshkian si era «scusato» con i Paesi vicini, assicurando che avrebbe interrotto i raid dei droni e il lancio dei missili, a condizione che dal Golfo non fossero partiti attacchi contro l'Iran. Non è così. Nella notte sono continuate le incursioni anche a Dubai. Dall'inizio della guerra, gli Emirati Arabi sono stati uno dei bersagli strategici per gli ayatollah, come dimostrano i numeri diffusi dal ministero della Difesa del Paese: 1.305 droni in avvicinamento, di cui 1.229 abbattuti; 8 missili da crociera, tutti intercettati; 221 missili balistici, di cui 205 distrutti in volo e 14 finiti in mare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La risposta degli Emirati Arabi Uniti agli attacchi iranianiIn un briefing a Euronews e ad alcuni media, un alto funzionario degli Emirati Arabi Uniti ha illustrato la strategia difensiva del Paese, il sostegno internazionale e l'avvertimento che la fiducia co ... msn.com

