Il ’Patto di Chiusi’ pensato per i pendolari Arezzo Cortona e aree interne | c’è il piano

Il ‘Patto di Chiusi’ è stato ideato per migliorare il servizio dei pendolari nelle aree di Arezzo, Cortona e zone interne. La Toscana e l'Umbria hanno presentato un piano con l’obiettivo di intervenire sui problemi del trasporto ferroviario tra Roma e Firenze. Si tratta di un'iniziativa che coinvolge le regioni, con l’intento di affrontare le criticità del servizio ferroviario interregionale.

Toscana e Umbria a braccetto. Con la speranza che a beneficiarne siano anche i pendolari aretini alle prese con i ritardi e gli affanni del trasporto ferroviario interregionale lungo la direttrice Roma–Firenze. Batte un colpo in questo senso il “Patto di Chiusi“ siglato dagli assessori ai Trasporti di Regione Toscana e Regione Umbria, Filippo Boni e Francesco De Rebotti. Alla base dellìimpegno assunto, la presa in carico delle istanze raccolte al termine dell’incontro all’Estra Forum di Chiusi, "condividendo la volontà di procedere alla loro rielaborazione all’interno di un tavolo tecnico comune, con l’obiettivo di costruire un fronte... 🔗 Leggi su Lanazione.it

