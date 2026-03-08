Il patto dello spogliatoio | Spalletti ritrova la Juventus e avvicina il quarto posto
Nella serata all’Allianz Stadium, la squadra ha ottenuto una vittoria importante contro il Pisa, mentre l’allenatore ha ritrovato l’intesa con il gruppo. La partita ha visto protagonisti i giocatori e lo staff, che hanno dimostrato compattezza in campo. Questo risultato permette di avvicinare ulteriormente il quarto posto in classifica, con l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato.
La Juventus batte il Pisa e sale a quota 50: il tecnico spiega la svolta tattica e difende Jonathan David. Nella serata di oggi, il prato dell'Allianz Stadium non è stato solo il teatro della vittoria contro il Pisa, ma il palcoscenico di una ritrovata unità d'intenti tra guida tecnica e collettivo. Al termine di un match insidioso, risolto grazie a una sterzata tattica nell'intervallo, Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa con il volto di chi ha appena ricevuto il regalo più atteso: un segnale di appartenenza.
