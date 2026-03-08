“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di come il patriarcato sia ancora radicato nella nostra cultura e società, solo in forma più subdola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cava, quando la letteratura rompe il muro dell'invisibile: il romanzo "Sulla mia strada" ...oltre l'invisibile!CAVA DE’ TIRRENI – Ci sono libri che restano confinati tra gli scaffali e libri che, invece, hanno la forza di cambiare la realtà.

Sciopero Flc Cgil 9 marzo: stop a scuole e atenei contro il patriarcato e per la vera parità di genereLunedì 9 marzo la FLC CGIL ferma scuole, università e ricerca con uno sciopero nazionale.

Il patriarcato invisibile: quando la parità è solo sulla carta

Il potere invisibile: un convegno per svelare patriarcato e violenza economicaNOLA - In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’Ambito Territoriale N23, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Il potere invisibile: un convegno per svelare pa ... marigliano.net

Video. Quando la violenza diventa memoria: a Roma il Museo del PatriarcatoInaugurato a Roma il Mupa, Museo del Patriarcato: un percorso immersivo che denuncia violenze, disuguaglianze e stereotipi che ancora segnano la vita delle donne ... it.euronews.com

IL POTERE INVISIBILE patriarcato e violenza economica 8marzo alle ore 10:00 Parco archeologico "Mastrill" ViaV. la Rocca 90, Nola - facebook.com facebook