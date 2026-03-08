Il passaggio all’ora legale il giorno delle Palme
Nel 2026, il cambio all’ora legale si svolgerà tra il 28 e il 29 marzo, precisamente nella notte tra sabato e domenica. Alle ore 2.00, gli orologi dovranno essere spostati avanti di un'ora, portandoli alle 3.00. Questa modifica avviene come di consueto, coincidendo con il giorno delle Palme.
