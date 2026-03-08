Il Papa ha visitato Torrevecchia, Primavalle e il complesso di Bastogi, zone della periferia ovest di Roma, per la prima volta dopo più di 40 anni. La visita è avvenuta alla parrocchia di Santa Maria della Presentazione, coinvolgendo le comunità locali e i residenti di questi quartieri. L’evento si è svolto nel contesto di un pellegrinaggio nella zona, senza altri appuntamenti ufficiali previsti.

Il Papa torna nella periferia ovest di Roma, tra Torrevecchia, Primavalle e il complesso di Bastogi, con una visita alla parrocchia di Santa Maria della Presentazione. È la prima volta dopo oltre quarant’anni che un Pontefice arriva in questa comunità: l’ultimo fu Giovanni Paolo II nel 1982, quando la chiesa non era ancora stata costruita. Oggi pomeriggio, invece, Leone XIV sta celebrando la messa in una parrocchia diventata negli anni un punto di riferimento per il quartiere e per molte realtà sociali della zona. Una comunità nata in un garage. A raccontare l’attesa è don Paolo Stacchiotti, parroco della chiesa da pochi mesi. “L’ultimo Papa a visitare la nostra comunità è stato Giovanni Paolo II, quarant’anni fa – spiega – e in quel momento la chiesa non era stata ancora costruita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il Papa a Torrevecchia e Primavalle, visita nella periferia ovest di Roma dopo oltre 40 anni

Il Papa domani in visita a Torrevecchia: prima volta dopo oltre 40 anni nella parrocchia della periferia romanaIl Papa sarà domani in visita nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, nel quartiere Torrevecchia, nella periferia ovest di Roma.

Roma, Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Torrevecchia: il momento dell'arrivoPapa Leone XIV è arrivato alla parrocchia Santa Maria della Presentazione a Torrevecchia, Roma.

Contenuti e approfondimenti su Il Papa a Torrevecchia e Primavalle....

Temi più discussi: Tra riscatto e dignità, la parrocchia di Torrevecchia attende Papa Leone; Il Papa domani a Torrevecchia: una visita storica dopo 40 anni; Leone XIV domenica a Torrevecchia e Bastogi, continua il suo viaggio romano nelle parrocchie delle periferie della diocesi; Leone XIV a Torrevecchia. Don Stacchiotti: Una responsabilità e un impegno grande.

La visita di Papa Leone a Torrevecchia: «Siate costruttori di pace, non di violenza»Bagno di folla domenica a Torrevecchia per il Papa. Leone XIV ha visitato la chiesa di Santa Maria della Presentazione, in occasione della penultima ... msn.com

Il Papa a Torrevecchia: Siate costruttori di pace, no a violenza e bullismoPapa Leone XIV è arrivato nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, nella periferia romana di Torrevecchia. È stato accolto con entusiasmo da centinaia di fedeli. Presenti famiglie, gruppi ... msn.com

#8marzo 1427, #Roma: bolla di papa Martino V, nella quale si concede ai cappellani di S. Marco a #Venezia d’indossare l’almuzia o zanfarda “di pelli di vaio” utilizzata dai canonici come segno distintivo del proprio rango rispetto ai sacerdoti ordinari x.com

Dopo la calorosa accoglienza dei fedeli nella parrocchia di S. Maria della Presentazione a Torrevecchia, periferia Ovest di Roma, Papa Leone si è voluto rivolgere dapprima, durante il discorso ai fedeli, soprattutto ai più giovani, ai bambini del catechismo: - facebook.com facebook