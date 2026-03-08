Il nuovo elogio di Trump a Meloni diventa un caso Pd | Governo smentisca aiuto su Iran

Il presidente americano ha espresso un nuovo apprezzamento per la premier italiana, suscitando reazioni in Italia. L'opposizione ha sottolineato la necessità che il governo chiarisca il suo coinvolgimento riguardo alle dichiarazioni di Trump sulla possibile partecipazione italiana nella crisi in Iran. La questione ha attirato l’attenzione dei media e riempito le pagine dei giornali, creando un dibattito pubblico sulla posizione italiana.

(Adnkronos) – Il nuovo elogio di Donald Trump a Giorgia Meloni diventa un caso in Italia. Nel mirino dell'opposizione finiscono infatti le dichiarazioni del presidente americano sulla premier in merito a un possibile ruolo italiano nella guerra in corso in Iran. Nel corso di una breve conversazione telefonica con il Corriere della Sera, il leader americano ha ribadito l'apprezzamento per la premier, lodando inoltre la disponibilità dell’Italia a contribuire alla gestione della crisi in Medio Oriente. "Amo l’Italia, penso che Giorgia sia una grande leader", ha detto Trump. Interpellato poi sul possibile ruolo italiano nel conflitto e sulla decisione di inviare assetti navali per la difesa di Cipro, il presidente ha aggiunto: "Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Guerra in Iran, Trump: “Meloni cerca sempre di aiutare”. Il Pd: “Il governo smentisca”

Trump blinda l’asse con Meloni: «Ottima leader, cerca sempre di aiutare». L’ira del Pd: «Governo smentisca l’aiuto dell’Italia in guerra illegale»Mentre il Medio Oriente brucia e l’Iran annuncia di poter resistere al conflitto per altri sei mesi, Donald Trump ridisegna la mappa delle alleanze...

Altri aggiornamenti su Il nuovo elogio di Trump a Meloni....

Temi più discussi: Trump esalta economia e anti-immigrazione, spiega perché attaccare l’Iran; Iran, Trump pronto al dialogo: l'apertura a sorpresa e il messaggio a Teheran; Il destino americano del tecnofascismo; Messi alla Casa Bianca: l'incontro con Trump celebra il trionfo dell'Inter Miami.

Il nuovo elogio di Trump a Meloni diventa un caso, Pd: Governo smentisca aiuto su Iran(Adnkronos) – Il nuovo elogio di Donald Trump a Giorgia Meloni diventa un caso in Italia. Nel mirino dell’opposizione finiscono infatti le dichiarazioni del presidente americano sulla premier in ... msn.com

Trump critica Starmer: Non ci servi, guerra già vinta. Poi l'elogio a Meloni: Un'ottima leaderIl leader di Washington ha accolto con favore la decisione del nostro Paese di inviare una nave militare per assistere nella difesa di Cipro: Amo l'Italia ... msn.com

La guerra scatenata dall’alleato Trump divampa ovunque, e la domanda è ovvia: il governo e Giorgia Meloni potrebbero pagarne le conseguenze nel referendum del 22 e 23 marzo Al Fatto, Giuseppe Conte risponde così: “I cittadini faranno pagare a Meloni l - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Trump: "Meloni cerca sempre di aiutare". Il Pd sulle barricate: "Il governo smentisca. Nel contesto di una guerra illegale è un'affermazione grave e inquietante". #ANSA x.com