Una serata di festa tra musica, arte e partecipazione ha segnato ieri la riapertura del Centro congressi "Aldo Capitini", restituito alla città dopo un importante intervento di riqualificazione che ne ha rinnovato spazi, tecnologie e funzionalità. Grazie ai lavori realizzati dalla Provincia di Perugia, il "Capitini" si presenta oggi con ambienti completamente rinnovati e tecnologie all’avanguardia, pronti ad accogliere assemblee, incontri culturali e formativi, conferenze ed eventi artistici, rafforzando il ruolo dell’auditorium come punto di riferimento per la vita istituzionale e sociale del territorio. L’inaugurazione ha visto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 'nuovo' Capitini. Lavori di riqualificazione per oltre un milione

