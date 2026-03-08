Il Napoli ha ottenuto tre giorni di riposo e riprenderà gli allenamenti martedì. La squadra, dopo le vittorie contro Verona e Torino, ha ricevuto questa pausa da parte di Antonio Conte. La ripresa degli allenamenti è prevista per la giornata successiva, senza ulteriori dettagli sui programmi.

Antonio Conte ha voluto premiare la doppia vittoria contro Verona e Torino. Tre giorni di riposo e ci si rivede martedì a Castel Volturno. Magari contro il Lecce (ancora al Maradona, sabato alle 18) potrebbero rientrare anche Lobotka e McTominay. Sarebbe la prima volta dopo tanto tempo che Conte avrebbe l’imbarazzo della scelta. Scrive il Corriere dello Sport: Due vittorie, tre giorni di riposo. Equazione perfetta per il Napoli dopo il successo contro il Torino, il secondo in sei giorni dopo quello di sabato scorso al Bentegodi con il Verona. Sei punti, cinque più dell’unico esemplare raccolto all’andata nelle due sfide (con l’Hellas), e un weekend di relax concesso da Conte prima di cominciare la preparazione della successiva sfida al Maradona contro il Lecce. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli ha vinto tre giorni di riposo, tornerà ad allenarsi martedì

