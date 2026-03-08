il mostro delle bambine ucciso in carcere dopo molti tentativi falliti video chi era ian huntley

In Gran Bretagna, Ian Huntley, noto come il pedofilo e assassino di bambine, è stato ucciso in carcere dopo numerosi tentativi falliti di aggressione. La sua morte avviene in un contesto di violenza tra detenuti, mentre Huntley era recluso per aver ucciso due giovani ragazze. La notizia si aggiunge a una serie di episodi di violenza nei penitenziari britannici.

Il pedofilo assassino più famoso della Gran Bretagna è stato ucciso nell’ultimo dei molti tentativi in carcere. Ian Huntley, che nel 2002 si era reso responsabile dell’ omicidio di due bambine di 10 anni, è morto a 52 anni in seguito alle ferite riportate durante una brutale aggressione subita due settimane fa. A sferrare il colpo mortale sarebbe stato un altro detenuto, il 43enne Anthony Russell, già condannato per tre omicidi. Secondo le prime ricostruzioni, Russell avrebbe colpito Huntley con un oggetto contundente durante un turno di lavoro collettivo lo scorso 26 febbraio. L’ex collaboratore scolastico era stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

