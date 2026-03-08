Il mistero della storica insegna scomparsa Era lì da 45 anni non si sa se potremo rimetterla

Da alcuni giorni, l'insegna a forma di Coca-Cola che per 45 anni ha dominato il tetto del bar Souvenir in piazzale Boscovich è scomparsa. La presenza di questo simbolo è stata un punto di riferimento per molti residenti e visitatori di Rimini, che ora si chiedono cosa sia successo. La sua assenza ha suscitato curiosità e domande tra chi frequentava il locale.

Rimosso uno degli storici simboli di Rimini, presente da ben 45 anni. I titolari del bar: "Per ora l'abbiamo tolta ma vorremmo presentare un progetto" Che fine ha fatto la storica insegna a forma di Coca-Cola che, per ben 45 anni, ha dominato la scena dal tetto del Souvenir, il bar situato in piazzale Boscovich? Sono in molti a chiederselo visto che, da qualche giorno, uno dei simboli di Rimini è venuto meno, lasciando ‘orfani’ i tanti residenti e turisti che, nel concedersi una passeggiata sul lungomare, erano abituati a vederlo svettare. “Quell'insegna l'abbiamo messa lì nel 1981 - svela a RiminiToday la titolare del Souvenir -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

