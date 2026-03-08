Il mio pitone rischia di morire non ci sono topi vivi Quando l'ingerenza umana mette a rischio la vita dei selvatici

Un uomo nel bellunese ha contattato i media per segnalare che non riesce più a trovare topi vivi da dare in pasto al suo pitone reale, preoccupato per la possibile sorte dell’animale. Ha spiegato che il suo serpente rischia di morire a causa della mancanza di prede vive. La sua richiesta di aiuto riguarda la ricerca di topi disponibili in natura.

Un uomo nel bellunese si è rivolto agli organi di stampa per fare un appello: non riesce a trovare più topi vivi da dare in pasto al pitone reale che detiene e chiede aiuto. Una notizia che colpisce ma che invece dovrebbe far riflettere sull'ingerenza umana nella vita degli altri animali, soprattutto per specie come questa che vengono detenute in terrari, decisamente lontani dalla loro condizione in natura.

