Il Milan vince il derby | 1 a 0 contro l' Inter

Il Milan ha battuto l’Inter con il risultato di 1-0 nel derby della 28ª giornata di Serie A. La partita si è conclusa con il gol decisivo che ha permesso ai rossoneri di portarsi a meno sette dalla capolista. La vittoria consente ai milanisti di riaprire le possibilità di classifica, mantenendo vivo l’interesse per la corsa al titolo.

Il Milan vince 1-0 il derby contro l'Inter valido per la 28a giornata di Serie A e riapre il campionato, portandosi a meno sette dalla capolista. Decisivo il gol segnato al 36' del primo tempo da Estupinan con una potente conclusione di sinistro su imbucata di Fofana. Il Diavolo sale così a 60 punti, a +4 sul Napoli terzo, mentre l'Inter rimane ferma a quota 67.