Il Milan ha vinto il Derby di Milano battendo l’Inter 1-0, confermando il risultato dell’andata. Con questa vittoria i rossoneri salgono a 60 punti e si avvicinano ai nerazzurri, che si trovano a sette punti di distanza. La partita si è svolta con un risultato che mantiene aperta la corsa al vertice del campionato.

Il Milan supera 1-0 l’Inter e vince ancora il Derby di Milano, ripetendo la vittoria dell’andata. Un successo che consente ai rossoneri di portarsi a 60 punti, a meno sette lunghezze dai cugini nerazzurri. La squadra di Allegri ci mette più garra e convinzione di un Inter spuntata, priva di Lautaro Martinez e Thuram. Al 35’ sblocca il match Pervis Estupinan con un gran sinistro sotto la traversa. Prima del gol una grande occasione per parte. Prima Modric al 2’ sfiora il palo dopo un grave errore in appoggio di Sommer. Poi è Mkhitaryan al 33’ a centrare in pieno Maignan dopo un’inarrestabile azione. Nella ripresa l'Inter fa la partita alla ricerca del pari mentre il Milan difende compatto con grande ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Milan conquista ancora il Derby: i rossoneri accorciano a meno sette dall'Inter

