Il Meridione la Calabria e lo spopolamento | per i rimedi partire dalla regola dei 15 minuti E da analisi demografiche accurate

Il Meridione, in particolare la Calabria, affronta un fenomeno di spopolamento che si trascina da tempo. Secondo analisi demografiche recenti, il problema richiede interventi tempestivi e mirati, partendo dalla regola dei 15 minuti, per affrontare la situazione in modo efficace. Le storie di abbandono e declino sono visibili e si intrecciano con dati concreti, senza bisogno di deduzioni o interpretazioni.

Lamentava nel I secolo d. C. Plinio il Vecchio la “vastatio Italiae”, un fenomeno già intuito da Catone Censore e dallo stesso Augusto; e costatato dai teorizzatori del nazionalismo nel XX secolo; e oggi sotto gli occhi di tutti, in particolare nel Meridione. La mia Calabria, estesa per 15.000 kmq, conta, sulla carta, solo un milione e ottocentomila anime; ma non è nemmeno così, e un numero X, difficile da calcolare e che nessuno vuol calcolare, vive altrove, quindi altrove lavora e produce, o spende altrove la sua pensione. Già, pensione di nonni che vanno “per qualche tempo” a trovare figli e nipoti. e tanti saluti. Mi fermo qui, giacché non è mia intenzione unirmi al triste coro dei piagnoni retribuiti; e nemmeno, tanto meno andare in cerca di consolanti utopie e di ritorni a tempi presunti belli d’una volta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

