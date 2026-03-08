Il medico arrestato per peculato Ausl | Sistema capillare di controlli Ma non possiamo essere ossessivi

Un medico è stato arrestato per peculato, mentre l'Azienda sanitaria ha affermato di avere un sistema capillare di controlli, anche se non può essere ossessiva. La dichiarazione sottolinea la complessità di monitorare tutti i dipendenti in una realtà così vasta. Nessun altro dettaglio sulla natura dell’indagine o sulle misure adottate è stato reso noto.

"Siamo un'azienda molto grande, non possiamo garantire un controllo ossessivo su tutti i dipendenti". Così il direttore generale dell'Ausl, Davide Fornaciari ha commentato – parlando a TeleReggio, a margine del convegno di ieri mattina al Tecnopolo dov'è stato presentato l'8° rapporto 'Gimbe' sul servizio sanitario nazionale – la vicenda del medico Bruno Panno arrestato dai carabinieri del Nas per peculato in flagranza di reato dopo aver appena ricevuto 100 euro in contanti da un paziente come pagamento di una visita in regime intramoenia. "Noi abbiamo un sistema molto capillare di controlli in tutta l'attività libero professionale – ha spiegato Fornaciari – teniamo conto che siamo molto monitorati dagli enti esterni come Nas, Corte dei Conti, Ministero dell'Economia e Finanze, per cui c'è gia una rete di controlli accurata".