Il Napoli ha riaccolto due dei suoi giocatori più influenti e si prepara a chiudere la stagione con maggiore fiducia. La squadra lavora intensamente in vista delle prossime partite, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sui recuperi. La società ha comunicato i rientri e le condizioni dei due atleti, che tornano a disposizione del tecnico dopo i rispettivi recuperi.

Il Napoli riabbraccia due dei suoi uomini più importanti e prepara il finale di stagione con nuove certezze. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, contro il Torino sono tornati finalmente in campo Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa, due leader che erano mancati a lungo nella mediana azzurra. Nel racconto di Gennaro Arpaia su Il Mattino, il camerunense ha giocato un intero tempo nella ripresa mentre il fuoriclasse belga è rientrato negli ultimi minuti della gara. Due presenze che hanno restituito profondità e qualità a un reparto che per mesi ha dovuto fare i conti con assenze pesanti.

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli a mille facce”

