Il Napoli ha recuperato uno dei suoi giocatori più importanti, che ha ripreso l’attività dopo un periodo di assenza. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino, che ha definito l’evento come un “miracolo” di Sant’Elmas. La squadra si prepara ora a riaccogliere il calciatore, che potrà contribuire alle prossime partite.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ha ritrovato uno dei suoi uomini più affidabili. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, Eljif Elmas è diventato il simbolo della continuità nella stagione azzurra: ventidue partite consecutive giocate senza fermarsi, sempre pronto a rispondere alle richieste di Antonio Conte. Nel racconto di Gennaro Arpaia su Il Mattino, il tecnico azzurro lo ha soprannominato «Santo» proprio per la sua disponibilità totale. Elmas ha accettato qualsiasi ruolo e qualsiasi posizione in campo pur di dare una mano alla squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Il miracolo di Sant’Elmas”

Conte: “Gilmour magistrale, bene il rientro di Anguissa e De Bruyne. E poi Sant’Elmas merita una statua”Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi eravamo senza Lobotka ma non perdiamo mai il nostro modo di essere, la nostra mentalità, questo funzionato tutto...

Conte: “McTominay forse la prossima settimana si allenerà con noi. Per fortuna che abbiamo Sant’Elmas”A Dazn: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati.

Titanik Bir Hatalar Silsilesi! TITANIC: O GECE... #titanic #history #documentary

Contenuti utili per approfondire Il Mattino Il miracolo di Sant'Elmas.

Il Mattino: Il miracolo di Sant’ElmasIl Napoli ha ritrovato uno dei suoi uomini più affidabili. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, Eljif Elmas è diventato il simbolo della continuità nella stagione azzurra: ventidue partite cons ... napolipiu.com

Il Mattino: Nessun miracolo per Osimhen. Elmas prima punta contro il Milan?Il Napoli si affaccia all'appuntamento più importante, quello in Champions con il Milan, con l'attacco spuntato: Simeone è ai box, e per Osimhen si escludono miracoli. Rischia pure Raspadori, che ieri ... m.tuttomercatoweb.com