Al Maradona, il Napoli ha portato un talento brasiliano che si distingue per il suo stile di gioco vivace e coinvolgente. Alisson Santos, attaccante, ha già mostrato di saper creare spettacolo con dribbling e rapidità, attirando l’attenzione dei tifosi presenti allo stadio. La sua presenza si fa notare per la personalità dimostrata in campo durante le partite ufficiali.

Come racconta Bruno Majorano su Il Mattino, quando Alisson Santos punta l'uomo sembra quasi danzare sul campo: movimenti sinuosi, leggerezza e quella naturale gioia di giocare che fa parte del DNA dei calciatori brasiliani. Nel racconto di Bruno Majorano su Il Mattino, il brasiliano ha conquistato subito lo spogliatoio azzurro e la fiducia di Antonio Conte, un allenatore notoriamente esigente. In poche settimane è diventato una presenza stabile nel gruppo dei campioni d'Italia, portando entusiasmo e qualità.

