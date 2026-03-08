Il mare come orizzonte di rinascita | studenti psicoterapeute e imprese insieme a bordo di Demetra

Il 10 marzo alle 9.30, presso il Molo fisso del Marina di Brindisi, si terrà un evento speciale organizzato da Asd Demetra per la Vita in collaborazione con l’Iiss. L’iniziativa prevede un’uscita in barca a vela con studenti, psicoterapeute e rappresentanti di imprese, per celebrare la Giornata internazionale della donna e offrire un momento di condivisione e rinascita sul mare.

In occasione della Giornata internazionale della donna, il 10 marzo ore 9.30 con partenza dal Molo fisso del Marina di Brindisi – Porticciolo turistico - si svolgerà un evento speciale: un'uscita in barca a vela, promossa dal Asd Demetra per la Vita, Aps Ets in collaborazione con Iiss Ferraris – De Marco – Valzani – Polo Messapia, Demetra – imbarcazione sottratta in passato al traffico di migranti, dal 2023 esecutrice di progetti socio-educativi-culturali in collaborazione col Marina di Brindisi - diventa nuovamente simbolo di riscatto, e rinascita.