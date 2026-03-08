il grande jazz di thompson al niccolini

A Firenze, il Teatro Niccolini ospita una serata dedicata al jazz internazionale con il concerto di uno dei più noti pianisti della scena newyorkese. L’evento si svolge in un teatro storico e rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo di alto livello. La serata promette di offrire un’esperienza musicale coinvolgente per gli appassionati di jazz.

Il grande jazz internazionale arriva a Firenze e approda al Teatro Niccolini per una serata tutta da apprezzare con uno dei più interessanti pianisti della scena newyorkese. Sarà Isaiah J. Thompson (nella foto) il protagonista della serata di domani alle 20,30, che presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro discografico. “The Book of Isaiah: Modern Jazz Ministry“, pubblicato lo scorso giugno da Mack Avenue Records, è infatti un tripudio di suoni. E in questa serata al Niccolini le otto tracce del brano saranno proposte in un quartetto che potremmo definire esplosivo. Accanto a lui ci saranno, infatti, Julian Lee al sax tenore, Sebastian Rios al contrabbasso e Matthew Lee alla batteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

