Il Giappone verso il superamento delle scuole speciali e studia l’Italia con il suo sistema di inclusione

A Tokyo si è svolto un incontro tra rappresentanti italiani e giapponesi per discutere dei modelli di inclusione delle persone con disabilità. Durante l'incontro, sono stati confrontati i sistemi scolastici e le modalità di integrazione adottate nei due paesi. Il Giappone sta valutando di superare le scuole speciali e ha analizzato il sistema italiano, noto per la sua attenzione all'inclusione.

Tokyo ha ospitato un confronto tra Italia e Giappone sui modelli di inclusione delle persone con disabilità. Il convegno, intitolato “ In viaggio nel mondo dell’inclusione: Italia ”, si è svolto nella sede di Cybozu, azienda giapponese di software collaborativo con quartier generale a Nihonbashi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Milano 2026: il teatro celebra sport, resilienza e inclusione con tre storie di coraggio e superamento.Milano Cortina 2026: Il Teatro Racconta le Olimpiadi tra Resilienza e Inclusione Spazio Teatro No’hma di Milano ha inaugurato una rassegna teatrale... Leggi anche: Terni, Sergio Anibaldi: “Quadro esigenziale per rispondere ai problemi delle scuole”. Arriva il sistema gestionale con ticket Una selezione di notizie su Giappone verso. Temi più discussi: Giappone-Cina, cresce la tensione. Missili, guerre commerciali e il nodo Taiwan: cosa sta succedendo; Giappone verso la revoca del divieto di esportazione di armi letali: così il Paese perde la sua vocazione alla pace; Cina-Giappone, peggiora la crisi su armi e commercio; Crollano le compagnie aeree asiatiche dopo gli attacchi contro l’Iran, volano difesa ed energia. Il Giappone compie un passo decisivo verso il ritorno al nucleareQuindici anni dopo la catastrofe di Fukushima, il Giappone compie un passo decisivo verso il ritorno al nucleare. A Niigata, l’assemblea prefettizia ha votato la fiducia al governatore Hideyo Hanazumi ... huffingtonpost.it Il Giappone schiererà dei missili terra-aria vicino a Taiwan entro il 2031Il governo giapponese ha annunciato il 24 febbraio che schiererà dei missili terra-aria su un’isola giapponese vicino a Taiwan entro il 2031, in un contesto di aumento dei timori sulle ambizioni milit ... internazionale.it Il rispetto verso le cose di tutti . Per questo e su questo , il Giappone sarà sempre meglio dell”Italia. - facebook.com facebook