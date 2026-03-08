Il dramma e il coraggio di Bonicelli | Resto e sarò sempre un atleta E porta la fiaccola tra gli applausi

Durante un evento pubblico, un atleta solleva con fatica una torcia tra gli applausi mentre la sua fidanzata gli tende una mano. Nonostante la pesantezza dell'oggetto, il gesto è accompagnato da emozione e determinazione. L’atleta, noto come Bonni, afferma di voler restare fedele alla sua identità di sportivo, mentre il pubblico lo acclama con entusiasmo. La scena si svolge ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco.

ABBADIA LARIANA (Lecco) “Bonni“ solleva e inclina leggermente la torcia che impugna. Pesa, fa un po’ di fatica, ma alle sue spalle, come un angelo custode, c’è Lisa, la sua fidanzata, che lo aiuta. La due fiaccole si avvicinano, fino a sfiorarsi. Sembra quasi un bacio. È il bacio della torcia olimpica. Attorno a lui ci sono anche i suoi familiari, gli amici della Federazione italiana di ginnastica, i soccorritori volontari che lo hanno accompagnato e rappresentano tutti i sanitari che lo stanno curando e assistendo. C’è chi applaude, chi grida, chi lo incita. Bonni è emozionato, non riesce a staccare lo sguardo dalla fiamma olimpica, che per ogni atleta come lui è un sogno che si avvera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lorenzo Bonicelli e l'orgoglio della fiamma olimpica: applausi per l'atleta che non mollerà mai

Paralimpiadi, il ginnasta lecchese Bonicelli sarà tedoforo a Verona: "Farò ancora l'atleta, ho fiducia e speranza"

