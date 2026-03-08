Dal primo gennaio, l’ospedale di Civitanova ha affidato la guida sanitaria alla dottoressa Nadia Mosca, che ricopre il ruolo di direttore medico. La sua responsabilità include la supervisione dell’intera organizzazione igienico-sanitaria del presidio, con l’obiettivo di garantire il funzionamento quotidiano della struttura. La dottoressa Mosca ha dichiarato di lavorare il doppio rispetto al passato per assolvere ai propri compiti.

Dal primo gennaio scorso la dottoressa Nadia Mosca è direttore medico dell’ospedale di Civitanova: si occupa della gestione complessiva dell’organizzazione igienico-sanitaria del presidio. Un incarico di grande responsabilità, il più delle volte ricoperto da uomini. Dopo la specializzazione in igiene e medicina preventiva all’università di Chieti, ventisei anni fa ha vinto il concorso a Civitanova e si è trasferita. Nel tempo ha ottenuto diversi incarichi; nel 2019 è diventata direttore di unità operativa complessa integrazione ospedale-territorio prestando anche disponibilità nella direzione medica. Da inizio anno, il nuovo ruolo. Rivestito per la prima volta, a Civitanova, da una donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il direttore medico: "Lavoriamo il doppio"

Sanità, il dottor Giovanni Grazi è il nuovo direttore del Dipartimento medico dell’AslPisa, 4 febbraio 2026 – Il dottor Giovanni Grazi è il nuovo direttore del Dipartimento medico della Asl Toscana nord ovest che succede al dottor...

Leggi anche: Il medico dei pazzi: doppio appuntamento al Cilea

I Was Forced to Be My Sister's Stand-In, but Ended Up Carrying My CEO Brother-In-Law's Child

Una selezione di notizie su Il direttore medico Lavoriamo il doppio.

Temi più discussi: Il direttore medico: Lavoriamo il doppio; Asst Valtellina e Alto Lario: nominato il nuovo direttore sanitario facente funzioni; L’anestesista condannato per omicidio continua a lavorare in ospedale a Lecco.

Il direttore medico: Lavoriamo il doppioDal primo gennaio scorso la dottoressa Nadia Mosca è direttore medico dell’ospedale di Civitanova: si occupa della gestione complessiva ... msn.com

Sanità, il dottor Giovanni Grazi è il nuovo direttore del Dipartimento medico dell’AslPisa, 4 febbraio 2026 – Il dottor Giovanni Grazi è il nuovo direttore del Dipartimento medico della Asl Toscana nord ovest che succede al dottor Renato Galli, recentemente scomparso prematuramente. lanazione.it

Cari colleghi, credo che tutti noi, iscritti al gruppo, lavoriamo nella scuola. Sono un docente di ruolo ho 65 anni (interessa a pochi), propongo quanto segue: RIMANDIAMO AL MITTENTE IL BONUS DOCENTI. Anche prima dell'istituzione del bonus gli stipendi - facebook.com facebook