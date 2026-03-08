Domani sera, il campo di San Siro sarà teatro di un Derby della Madonnina che si preannuncia molto acceso, con il Milan pronto a difendere la propria posizione in classifica e l’allenatore che ha scelto di rafforzare la squadra per l’assalto allo scudetto. La partita attirerà l’attenzione di molti appassionati di calcio, data la rilevanza del match e le tensioni che lo accompagnano.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Le probabili formazioni di Milan-Inter: Modric e Rabiot guidano il centrocampo, mentre Pulisic e Leao cercano il primo squillo nel nuovo modulo. Nella serata di domani, il prato di San Siro si trasformerà nell’epicentro del calcio italiano per un Derby della Madonnina dai risvolti drammatici in ottica classifica. A meno di 24 ore dal fischio d’inizio, il tecnico rossonero Max Allegri ha sciolto le ultime riserve tattiche per fronteggiare l’Inter nel 28° turno della Serie A Enilive. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Derby della Madonnina in trincea: Allegri blinda il Milan per l’assalto scudetto

Leggi anche: Allegri spegne i sogni Scudetto: il Milan blinda la Champions e ignora l’Inter

Leggi anche: Milan-Inter: scelta la data per il derby della Madonnina

Contenuti e approfondimenti su Derby della Madonnina.

Temi più discussi: Albertini sul derby: Sto con Leao, ha parlato da veterano; Derby della Madonnina da record: Milan-Inter vale l’incasso più alto di sempre; Andrea Ranocchia: Che emozioni il derby della Madonnina. Inter, se vinci è scudetto; Il Derby della Madonnina ha una data: fissato il posticipo della 28ª giornata.

Il Milan affronta l’Inter a San Siro per il Derby della MadonninaLa sfida strategica tra Milan e Inter nel Derby della Madonnina: formazioni, tattiche e giocatori chiave per Allegri e i rossoneri. Il Derby della Madonnina è alle porte e promette di essere una delle ... notiziemilan.it

Milan-Inter, chi vincerà? Quote e pronostico del derby della MadonninaIl derby della Madonnina di domenica sera (ore 20.45) rappresenta l’ultima chiamata scudetto per il Milan. La squadra di Allegri, vincendo, si porterebbe a -7 dall’Inter capolista con 10 partite poi d ... tuttosport.com

Il Secondo Anello Verde prepara la scenografia in vista del derby della Madonnina: la Curva Sud ha rinunciato - facebook.com facebook

Domenica 8 marzo torna il #Derby della Madonnina. L’ #Inter arriva con almeno 10 punti di vantaggio in classifica, ma il derby, negli ultimi mesi, ha raccontato un’altra storia: il #Milan è imbattuto negli ultimi 6 tra tutte le competizioni (4V, 2N). x.com