Il custode delle radio di Ferrara | viaggio nel ' piccolo grande' museo nascosto di Gabriele Rosini

A Ferrara c’è una stanza in cui il tempo non scorre alla stessa velocità del resto della città. Qui il Novecento continua a parlare attraverso manopole, valvole e antenne. È il laboratorio di Gabriele Rosini, classe 1937, nato in provincia di Rovigo ma ferrarese d’adozione dagli anni ‘50, tecnico elettronico e collezionista di radio d’epoca. Entrando nel suo negozio, in via Bagaro, si ha la sensazione di varcare una soglia invisibile: da una parte il mondo dei processori e degli smartphone, dall’altra quello in cui la tecnologia aveva il suono delle valvole e il fascino di un mobile di legno lucidato. “Mi portano un po’ di tutto da riparare - racconta Rosini - persino gli orologi, ma quelli non li aggiusto, sono meccanismi diversi e poi ho già abbastanza da fare con le radio”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

