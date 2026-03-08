Il Comune non paga la Protezione civile sospende le attività

Il Comune non ha effettuato i pagamenti previsti, portando alla sospensione delle attività della Protezione civile. La decisione è stata presa a seguito del mancato rinnovo delle convenzioni e del ritardo nei rimborsi spese relativi all’anno 2025. La situazione ha portato alla temporanea interruzione di tutte le operazioni svolte dall’organizzazione, che si occupa di emergenze e servizi di pubblica utilità.

Alla base anche il mancato rinnovo della convenzione. Lbc: "Fatto grave" Sospensione di ogni attività, a causa del mancato rinnovo delle convenzioni con il Comune e della mancata corresponsione dei rimborsi spese per quanto svolto nell’anno 2025. Le associazioni di Protezione civile del Comune di Latina lo hanno comunicato all’amministrazione di piazza del Popolo, con una nota, a seguito anche di numerosi solleciti che non avrebbero avuto risposta da parte dell’ente. La denuncia di quanto sta avvenendo viene dal movimento Latina bene comune: “La sospensione delle attività da parte delle associazioni di Protezione Civile è un fatto grave,... 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Catania si prepara al maltempo, Comune: "Attivate le misure previste dal sistema di protezione civile"“Si informa la cittadinanza che la sala operativa della Protezione Civile Regionale ha comunicato che nella giornata di lunedì 19 gennaio è prevista... Revenge of the Nerds | Victoria Justice (Victorious) | COMEDY, TEEN | Full Movie Tutto quello che riguarda Il Comune non paga la Protezione civile... Temi più discussi: Il Comune paga sempre in tempo; Pagamenti con pagoPA; Il Comune non paga, la Protezione civile sospende le attività; Responsabilità erariale, la Corte dei Conti mette ulteriori paletti. Il Comune non paga, la Protezione civile sospende le attivitàSospensione di ogni attività, a causa del mancato rinnovo delle convenzioni con il Comune e della mancata corresponsione dei rimborsi spese per quanto svolto nell’anno 2025. Le associazioni di Protezi ... latinatoday.it CALVI RISORTA - Il Comune non paga la ditta dei rifiuti, lavoratori senza tredicesima e stipendio di gennaio: scatta la diffida del sindacato17:17:12 Stipendi non pagati e clima di crescente preoccupazione a Calvi Risorta, dove i lavoratori impiegati nel servizio di igiene ambientale attendono ancora la tredicesima mensilità e la retribuzi ... casertafocus.net Al via da oggi il piano del Comune di Palermo per rimuovere sabbia e detriti e ripristinare il lungomare di Mondello. Necessario un intervento coordinato di Comune, Protezione civile, e di 4 partecipate ma il ciclone Harry ha comnunque fatto avanzare il mare r - facebook.com facebook Sassari, 1.270 alloggi Erp da gestire per il Comune: i progetti dell'amministrazione x.com