Il Comitato SiSepara invita i cittadini all’incontro del 13 marzo a Montevarchi | i motivi per il Sì

Il Comitato SiSepara ha convocato i cittadini per un incontro che si terrà il 13 marzo a Montevarchi. L’appuntamento è stato annunciato per discutere le ragioni a favore del Sì. L’evento è stato comunicato nelle scorse ore e coinvolgerà i residenti interessati alle tematiche in discussione. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire l’argomento.

Arezzo, 8 marzo 2026 – «Il prossimo venerdì 13 marzo abbiamo organizzato un incontro con Davide Giacalone, direttore de “La Ragione” nonché autore del libro “Giustamente Sì”, Tommaso Nannicini, professore ordinario di economia politica all’Università Bocconi di Milano e Gerardo Labellarte, del Comitato Socialista per il Sì. “L’incontro ha l’obiettivo di condividere le ragioni per le quali sia giusto votare Sì al referendum che si terrà il 22 e 23 marzo, – commenta Stefano Magi, coordinatore del Comitato SìSepara nella sua espressione locale di Montevarchi – provando a confutare le motivazioni del No confrontandole con quello che riporta la legge di riforma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comitato SiSepara invita i cittadini all’incontro del 13 marzo a Montevarchi: i motivi per il Sì Referendum sulla Giustizia. A Montevarchi nasce il Comitato locale “SiSepara!”Arezzo, 14 gennaio 2026 – In vista del referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia previsto per la prossima primavera, a Montevarchi è... Il Comitato SiSepara esprime forte apprezzamento e sostegno all’appello degli avvocati del ValdarnoArezzo, 25 febbraio 2026 – L’argomento inerente al Referendum, oramai prossimo, sulla Riforma della Giustizia ha avuto una risonanza ed evoluzione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Comitato SiSepara. Il Comitato SiSepara invita i cittadini all’incontro del 13 marzo a Montevarchi: i motivi per il Sì«Il prossimo venerdì 13 marzo abbiamo organizzato un incontro con Davide Giacalone, direttore de La Ragione nonché autore del libro Giustamente Sì» ... lanazione.it Comitato SìSepara, in Sala Tobino arriva il giornalista Alessandro SallustiÈ il portavoce del comitato SìRiforma e autore dell'ultimo volume assieme all'ex presidente Anm, Luca Palamara 'Il sistema colpisce ancora' ... luccaindiretta.it