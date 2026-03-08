il brasile si apre al poliamore

In Brasile, in un paese ancora molto religioso e tradizionale, si assiste a un crescente interesse per il poliamore. Sempre più persone scelgono di vivere relazioni multiple, sfidando le norme convenzionali. Questa tendenza si manifesta in diverse città, dove si registrano incontri e gruppi dedicati a questa realtà. La questione sta diventando sempre più presente nel dibattito sociale e culturale del paese.

La bambina, ancora assonnata, entra con passo traballante in cucina e dà un bacio alla donna che sta aiutando a preparare la colazione. La seguono i suoi genitori, che danno un bacio sulle labbra della donna, una delle loro amanti. Rafael Pissurno, padre di Hari, due anni, comincia a macinare i chicchi di caffè mentre la mamma, Iuli Duarte, riordina i giocattoli sparsi sul pavimento. È venuta a trovarli Jessica Couri, loro partner poliamorosa, che taglia della frutta fresca in una grande ciotola. Intanto Victor Sousa, un altro dei loro amanti, sta preparando le uova strapazzate. È sabato mattina e siamo a casa di questa famiglia brasiliana che è, e non è, come tutte le altre. 🔗 Leggi su Internazionale.it

